Diese Autos könnt ihr euch gern in China behalten

Autos als Comic-Charaktere oder mit Teddy-Fell und Plüschohren – ist das euer Ernst? Klar gehört ein bisschen Theater zu jedem PS-Gipfel, nicht umsonst heißt die Veranstaltung ja AutoSHOW. Doch was es gerade bei der Messe in Shanghai zu sehen gab, das überspannt den Bogen dann bisweilen doch. Zwar ist der wichtigste PS-Gipfel der Welt geprägt von einer neuen Ernsthaftigkeit und selten waren so viele seriöse Serienneuheiten zu sehen. Doch schwingt dabei immer mal wieder ein bisschen Zirkuszauber mit und viele Studien schweben wie automobile Seifenblasen durch die Hallen, bis sie an der harten Realität zerplatzen. Aber selbst manche der Autos, die die Chinesen zumindest für sich durchaus ernsthaft in Betracht ziehen, taugen im Rest der Welt allenfalls als Karikatur oder als Beispiele für misslungene Modellpolitik.