Elektro-Hype vorbei? Verbrenner wieder der Renner

Eigentlich dachte Firmenchef Michael Kirschenhofer, der mit seinem Bruder Christian die weltweit agierende KSR Group leitet, dass die Welle der Elektromobilität auch am Zweiradmarkt immer höher wird. Die ausstoßfreie Mobilität wäre vor allem für Innenstädte prädestiniert, dachte er. Mit dieser Meinung war man jedoch am falschen Dampfer, denn der „Elektro-Zweirad“-Zug verlor stark an Fahrt.