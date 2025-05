Lexus ES ändert Antrieb radikal – aber nicht nur

Lexus hat auf der Auto Shanghai die achte Auflage seiner traditionell in der oberen Mittelklasse angesiedelten Limousine ES enthüllt. Antriebsseitig geht der in allen Dimensionen gewachsene Viertürer, der mit einer Länge von 5,14 Metern und einem Radstand von 2,95 Metern bereits Oberklasse-Format erreicht, einen Schritt weiter in Richtung Elektrifizierung.