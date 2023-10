Mobilität im Umbruch: Angriff der Elektronikriesen

Dabei handelt es sich um Unternehmen aus dem Elektronikbereich: Dem US-Computerkonzern Apple werden seit Jahren Auto-Ambitionen nachgesagt. Offiziell bestätigen wollte der iPhone-Konzern dies nie. Was aber nicht bedeutet, dass über Apples „iCar“ nichts bekannt wäre: Aus Patenten des Konzerns lässt sich ableiten, wie das Apple-Auto aussehen und was es können soll. Auch Projekte anderer Elektronik-Giganten lassen erahnen, in welche Richtung sich die Autobranche verändert. Ein Überblick.