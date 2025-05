Geschäft mit Horrordroge: Busfahrer als Großdealer

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Wien könnten auch durchaus als Drehbuch für einen Mafiathriller dienen. In der Hauptrolle ein 40-jähriger Österreicher mit iranischen Wurzeln. Gut getarnt im Alltag in seinem offiziellen Beruf als Linienbus-Fahrer in der Landeshauptstadt St. Pölten soll der Verdächtige nach Ermittlungen der Drogengruppe des NÖ-Landeskriminalamtes tatsächlich der Kopf einer großen Dealergruppe gewesen sein.