Dirk Nowitzki schwärmt: „Er war ein Killer!“

In Investments war Nowitzki zu Spielerzeiten kaum involviert. „Ich war ein All-In-Basketballer“, sagt er heute. Inzwischen engagiert er sich in kleineren Projekten – unter anderem bei einem Cybersecurity-Unternehmen in Dallas. Sein Fokus liege aber nicht auf Geld, sondern auf Menschen: „Ich investiere lieber in Beziehungen.“