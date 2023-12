Wiener in der Ukraine: Wo sonst keiner mehr hilft

Es gibt Dörfer in der Ukraine nahe an der Kriegsfront, wo es keine medizinische Grundversorgung mehr gibt, wo medizinisches Personal längst geflüchtet ist - und dennoch Menschen leben, die krank sind, regelmäßig Arzneien und Behandlung brauchen. Es sind Helfer wie der junge Wiener Fabian Havlik von „Ärzte ohne Grenzen“, die auch in solchen Regionen für die Bevölkerung da sind.