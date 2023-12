Das Drama mit dem Defizit

Schulden-Theater

Wie ernst ist es nun wirklich um Österreichs Staatsverschuldung bestellt? Ab 2024 gelten in der EU wieder die Stabilitätskriterien, die seit Corona ausgesetzt waren. Die Kommission darf also gegen Budgetsünder vorgehen. Vorher wird allerdings auf einem Gipfel der Finanzminister vor Weihnachten noch eine Adaption der Regeln beschlossen. Die Eckpfeiler - maximal drei Prozent Budgetdefizit bzw. 60 Prozent Verschuldungsquote in Prozent des BIP bleiben zwar, dafür wird aber für jedes Land ein individueller (und realistischer) Plan für die Rückführung der Schulden erarbeitet.