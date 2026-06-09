Trump steckt in der zweiten Falle

Wer „Bibi“ Netanyahu zum Freund hat, braucht keinen Feind mehr. „Bibi“ führt Krieg, ob es Trump passt oder nicht. In dessen Schlauheit findet Trump seinen Meister.
Der US-Präsident, dem das alles über den Kopf gewachsen ist, will raus aus dem Krieg, koste es, was es wolle. Er will jetzt dealen, nicht schießen.
Netanyahu kann sich auf die Hisbollah verlassen, dass sie den Anlass für eine neue Kriegsrunde lieferte – wenn man die Gelegenheit nützen will. Israels Antwort mit Bomben auf die Hisbollah-Zentralen in Beirut sprengte Trumps Ausweg aus dem Krieg.
Das ist kein gemeinsamer Krieg mehr. Beide hatten gemeinsam begonnen (auf Anraten Netanyahus), aber Israel bestimmt, wann Schluss ist – solange die US-Waffenhilfe läuft.
Trump steckt jetzt in zwei Fallen: jener des Iran im Golf und jener Netanyahus, der ihn nicht ohne Gesichtsverlust entkommen lässt.
Ob Trump überhaupt bemerkt, wie er von „Bibi“ blamabel vorgeführt wird? Diese „Freundschaft“ kostet ihn Milliarden und er muss dazu auch noch gute Miene zum bösen Spiel machen.
Hinter den Kulissen allerdings fliegen die Fetzen. Ein – vergeblicher – Wutausbruch Trumps wird von mehreren Quellen so zitiert: „Was zum Teufel machst du da? Du bist wohl völlig durchgeknallt...Ohne mich würdest du im Gefängnis sitzen.“
„Bibi“ wird Trump hinhalten, solange es geht.
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