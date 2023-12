Supernase „Knödel“: Eine tierische Karriere endet

Sein adeliger Name ist eigentlich „Kojak Locco del Purgatorio“, doch er wird von Frauchen und K9-Suchhundezentren-Gründerin Alexandra Grunow liebevoll „Knödel“ genannt und unter diesem Name ist der stattliche und mittlerweile elfeinhalb Jahre alte Bloodhound über die Grenzen hinaus bekannt. Seine tierische Karriere begann im Alter von zwei Jahren. Insgesamt konnte die Spürnase von 320 Einsätzen in 242 Fällen zur Auffindung von vermissten Personen oder Tieren beitragen: Oft gab er die richtige Suchrichtung vor, oft fand er noch rechtzeitig vermissten Menschen oder Tiere und konnte ihnen das Leben retten.