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Reform verändert viel

Kärnten Werbung hat beim Tourismus neue Aufgaben

Kärnten
29.04.2026 20:00
Schloss Maria Loretto und Kärnten hoffen darauf, dass die Tourismusreform einschlägt.
Schloss Maria Loretto und Kärnten hoffen darauf, dass die Tourismusreform einschlägt.(Bild: Tourismus)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Der Tourismus in Kärnten steht nach der beschlossenen Reform vor großen Aufgaben, künftig gibt es in Kärnten nur noch neun Tourismusverbände. Auch auf die Kärnten Werbung kommen ab 1. Juli 2027 ganz neue Aufgaben zu.

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Mit der Umsetzung der Tourismusreform erhält auch die Kärnten Werbung ab dem Sommer 2027 neue Aufgaben und übernimmt künftig eine noch zentralere Rolle in der Weiterentwicklung des Tourismusstandorts Kärnten. Im Fokus stehen drei neue Schwerpunkte: eine landesweit koordinierte Verkaufsförderung, der Aufbau eines einheitlichen Gästeinformationssystems mit zentraler Website sowie der Ausbau von Services für Tourismusbetriebe. Ziel ist es, die Kräfte im Land besser zu bündeln, die internationale Sichtbarkeit zu erhöhen und die Betriebe konkret zu unterstützen.

Kärnten hat für Gäste phantastische Möglichkeiten wie den Pyramidenkogel.
Kärnten hat für Gäste phantastische Möglichkeiten wie den Pyramidenkogel.(Bild: Wörthersee Rosental Tourismus/ Steinthaler)
In den See springen kann man besten wohl in Kärnten.
In den See springen kann man besten wohl in Kärnten.(Bild: Gert Perauer)
Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Ehrenbrandtner, Referent Schuschnig und Spartenobmann Petritsch ...
Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Ehrenbrandtner, Referent Schuschnig und Spartenobmann Petritsch machen im Tourismus alles neu.(Bild: STUDIOHORST.AT)

50 Reiseveranstalter in Kärnten
„Wir bündeln unsere Kräfte dort, wo sie die größte Wirkung entfalten – in der Marktbearbeitung, in der digitalen Sichtbarkeit und in der Unterstützung der Betriebe“, sagt Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner.  Mit der Verkaufsförderung stärkt die Kärnten Werbung die Zusammenarbeit zwischen Kärntner Tourismusbetrieben und internationalen Marktpartnern wie Reiseveranstaltern, Reisebüros, Airlines oder Buchungsplattformen. So werden etwa im Juni über 50 Vertreter internationaler Reiseveranstalter nach Kärnten eingeladen, um die Destination vor Ort erlebbar zu machen.

Neue Website für ganz Kärnten
Herzstück wird eine zentrale Website für ganz Kärnten sein. Das verbessert nicht nur die Nutzerführung, sondern auch Auffindbarkeit, Reichweite und die Grundlage für zukünftige digitale Entwicklungen wie KI-basierte Suche. Über Angebote der Tourismusakademie, die bei der Kärnten Werbung angesiedelt ist, sollen Betriebe dabei unterstützt werden.

Marke Kärnten soll wachsen
Neben den neuen Schwerpunkten übernimmt die Kärnten Werbung weiterhin zentrale strategische und koordinierende Funktionen für den Tourismusstandort Kärnten. Dazu zählen die Weiterentwicklung der Marke Kärnten, die internationale Vermarktung und Sicherung der Marktpräsenz, die Entwicklung innovativer Leitprodukte sowie die Bereitstellung von Marktforschung und Daten als Grundlage für fundierte Entscheidungen. Neu ist zudem die landesweite Koordination regionaler Tourismuskonzepte.

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