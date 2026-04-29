Kärnten Werbung hat beim Tourismus neue Aufgaben

Der Tourismus in Kärnten steht nach der beschlossenen Reform vor großen Aufgaben, künftig gibt es in Kärnten nur noch neun Tourismusverbände. Auch auf die Kärnten Werbung kommen ab 1. Juli 2027 ganz neue Aufgaben zu.
Mit der Umsetzung der Tourismusreform erhält auch die Kärnten Werbung ab dem Sommer 2027 neue Aufgaben und übernimmt künftig eine noch zentralere Rolle in der Weiterentwicklung des Tourismusstandorts Kärnten. Im Fokus stehen drei neue Schwerpunkte: eine landesweit koordinierte Verkaufsförderung, der Aufbau eines einheitlichen Gästeinformationssystems mit zentraler Website sowie der Ausbau von Services für Tourismusbetriebe. Ziel ist es, die Kräfte im Land besser zu bündeln, die internationale Sichtbarkeit zu erhöhen und die Betriebe konkret zu unterstützen.
50 Reiseveranstalter in Kärnten
„Wir bündeln unsere Kräfte dort, wo sie die größte Wirkung entfalten – in der Marktbearbeitung, in der digitalen Sichtbarkeit und in der Unterstützung der Betriebe“, sagt Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner. Mit der Verkaufsförderung stärkt die Kärnten Werbung die Zusammenarbeit zwischen Kärntner Tourismusbetrieben und internationalen Marktpartnern wie Reiseveranstaltern, Reisebüros, Airlines oder Buchungsplattformen. So werden etwa im Juni über 50 Vertreter internationaler Reiseveranstalter nach Kärnten eingeladen, um die Destination vor Ort erlebbar zu machen.
Neue Website für ganz Kärnten
Herzstück wird eine zentrale Website für ganz Kärnten sein. Das verbessert nicht nur die Nutzerführung, sondern auch Auffindbarkeit, Reichweite und die Grundlage für zukünftige digitale Entwicklungen wie KI-basierte Suche. Über Angebote der Tourismusakademie, die bei der Kärnten Werbung angesiedelt ist, sollen Betriebe dabei unterstützt werden.
Marke Kärnten soll wachsen
Neben den neuen Schwerpunkten übernimmt die Kärnten Werbung weiterhin zentrale strategische und koordinierende Funktionen für den Tourismusstandort Kärnten. Dazu zählen die Weiterentwicklung der Marke Kärnten, die internationale Vermarktung und Sicherung der Marktpräsenz, die Entwicklung innovativer Leitprodukte sowie die Bereitstellung von Marktforschung und Daten als Grundlage für fundierte Entscheidungen. Neu ist zudem die landesweite Koordination regionaler Tourismuskonzepte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.