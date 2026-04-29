Kärnten Werbung hat beim Tourismus neue Aufgaben

Mit der Umsetzung der Tourismusreform erhält auch die Kärnten Werbung ab dem Sommer 2027 neue Aufgaben und übernimmt künftig eine noch zentralere Rolle in der Weiterentwicklung des Tourismusstandorts Kärnten. Im Fokus stehen drei neue Schwerpunkte: eine landesweit koordinierte Verkaufsförderung, der Aufbau eines einheitlichen Gästeinformationssystems mit zentraler Website sowie der Ausbau von Services für Tourismusbetriebe. Ziel ist es, die Kräfte im Land besser zu bündeln, die internationale Sichtbarkeit zu erhöhen und die Betriebe konkret zu unterstützen.