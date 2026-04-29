Kassasturz in Villach: Schulden sind gestiegen

Die angespannte Finanzsituation in den Kärntner Gemeinden spiegelt sich auch im Rechnungsabschluss der Stadt Villach wider. Dem Gemeinderat wurde ein Abgang von 587.194 Euro vorgelegt. „Das Ergebnis ist besser als erwartet und trotzdem ist kein Luftsprung notwendig“, so Bürgermeister Günther Albel. Denn die finanzielle Last bleibt nach wie vor groß. Der Schuldenstand ist auf 20,5 Millionen angestiegen. „Wir haben in Villach klug investiert. In Bildung, öffentlichen Verkehr und den Ausbau der Kindergartenplätze“, so Albel. Im Vorjahr wurden 37 Millionen Euro investiert.