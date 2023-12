„Mit diesem Club setzen wir einen Paukenschlag“

Locker mit dem Kopf wippen, die Hüfte im Takt kreisen und in der Hand ein Gin Tonic - so sieht Rene Schoahs seine Gäste am liebsten. Zwei Wochen nach der Eröffnung seiner neuen Klagenfurter Diskothek ist dem Besitzer die Erleichterung anzusehen. „Die Eröffnung war ein großer Erfolg. 1800 Personen kamen und feierten die ganze Nacht.“ Die Reaktionen der Besucher auf den Umbau des ehemaligen Bollwerks und der einstigen Fun Factory fielen durchaus positiv aus.