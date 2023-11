US-Chipgigant AMD zählt auf Partner aus Österreich

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S aus Leoben wird in seinem neuen Werk in Malaysia im nächsten Jahr für den US-Chiphersteller AMD produzieren. Im vierten Quartal 2024 werde in Malaysia für AMD mit der Produktion von IC-Substraten begonnen, sagte ein AT&S-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. AT&S investiert rund 1,7 Milliarden Euro in das neue Werk in Malaysia.