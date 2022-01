Intel attackiert AMD mit 14-Kern-Notebookprozessor

Eintritt in den Grafikchip-Markt steht bevor

Während Intel bei seinen Universalprozessoren wachsende Konkurrenz abwehren muss, will der US-Chipriese bei Grafikprozessoren bald selbst zur Konkurrenz für die Branchengrößen AMD und Nvidia werden. Intel bereitet fieberhaft seinen Einstieg in das Geschäft mit Grafikchips vor und hat auf der CES seinen 3D-Beschleuniger Arc A370M angekündigt, der in Notebooks zum Einsatz kommen wird. Künftig will Intel mit seinen Arc-Grafikchips dann auch am Markt für Desktop-Grafikkarten mitmischen.