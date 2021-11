Mega-Deal mit Meta: AMD-Aktie schnellt nach oben

Der kleinere Rivale des CPU-Platzhirschen Intel hat sich in den letzten Jahren mit seinen Ryzen-Prozessoren und als Lieferant der Hauptprozessoren von PlayStation- und Xbox-Spielkonsolen stark entwickelt und mit seinen Epyc-Prozessoren auch in Rechenzentren Verbreitung gefunden. Einen so großen Fisch wie Meta hat AMD aber seit Jahren nicht an Land gezogen.