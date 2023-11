Warum gibt es nicht längst einen Österreich-Kodex?

In Vorarlberg, wo seit genau neun Jahren Schwarz-Grün regiert, hat die ÖVP am Freitag - wohl auch im Hinblick auf die kommende Landtagswahl - ihre Regeln für Asylwerbende nachgeschärft. Flüchtlinge, die im westlichsten Bundesland leben wollen, müssen bereits am ersten Tag ihrer Grundversorgung einen „Vorarlberg-Kodex“ unterschreiben. Deutschkurse sind verpflichtend, werden aber gratis angeboten. Im Gegenzug erwartet sich das Gastgeberland, dass die Asylwerber gemeinnützige Arbeit bei Gemeinden oder Vereinen leisten.