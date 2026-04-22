Preining: „Für Aufregung ist hier immer gesorgt“

Thomas Preining reist mit einer Top-Bilanz und neuem Rückenwind von Porsche zum DTM-Saisonstart nach Spielberg. Der Linzer ist sich sicher: „Die Strecke ist das optimale Pflaster für den Auftakt.“ Am Samstag müssen die Karten auf den Tisch.
Wie es sich anfühlt, wenn einem am Siegespodest in Spielberg Tausende Fans zujubeln, das weiß Thomas Preining ganz genau. Der 27-jährige Linzer hat in seinen vier Jahren in der DTM schon drei Pokale beim Heimrennen erobert. Diesmal bildet der österreichische Lauf der eigentlich deutschen Meisterschaft sogar den Saisonauftakt. „Mit so einem Highlight reinzustarten, ist natürlich mega“, freut sich Preining auf die beiden Rennen am Samstag und Sonntag.
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