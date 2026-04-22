Preining: „Für Aufregung ist hier immer gesorgt“

Wie es sich anfühlt, wenn einem am Siegespodest in Spielberg Tausende Fans zujubeln, das weiß Thomas Preining ganz genau. Der 27-jährige Linzer hat in seinen vier Jahren in der DTM schon drei Pokale beim Heimrennen erobert. Diesmal bildet der österreichische Lauf der eigentlich deutschen Meisterschaft sogar den Saisonauftakt. „Mit so einem Highlight reinzustarten, ist natürlich mega“, freut sich Preining auf die beiden Rennen am Samstag und Sonntag.