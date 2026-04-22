Späte Sühne nach brutalem Überfall auf Promiwirt

Schreckliches musste ein Kärntner Gastronom vor fast zwei Jahren durchmachen: Als er sein Lokal zugesperrt hatte und in der Wohnung darüber friedlich schlief, stiegen zwei Männer bei ihm ein, schlugen ihn nieder und zwangen ihn, zu verraten, wo der Tresor steht. Jetzt gab es zu der brutalen Tat den Prozess – mit Überraschungen ...
Tom Soete, Chef des bekannten und beliebten „Kollerwirt“ in Affelsdorf in der Nähe von Klagenfurt, hat sich nach dem Überfall nie versteckt: „Ich wurde Opfer. Und dass man da versucht, aus den Tätern auch Opfer zu machen, ist nicht fair!“, meint er zur „Krone“ am Prozesstag.
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