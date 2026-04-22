„Die haben eine Gaude! Da wäre ich gerne dabei“

Detroit Red Wings-Ass Marco Kasper (22) verfolgt Österreichs Eishockey-Nationalteam aus den USA, traut seinen Teamkollegen für die WM in der Schweiz einiges zu. Derzeit durchläuft der Klagenfurter das Reha-Programm des NHL-Klubs, wird den Sommer aber in Europa verbringen. Und bekommt tierischen Trost.