Wirres Mordgeständnis und ein Ort in Schockstarre

Vor dem Haus steht eine prachtvolle Glyzinie, die Sonne scheint hell auf die blau-violetten Blütentrauben, daneben vor der Pergola ein goldener Liguster. „Der Garten war das Ein und Alles des Paares. Die beiden haben ihre Pflanzen gehegt und gepflegt“, Bürgermeister Reinhold Ebner steht das Entsetzen noch ins Gesicht geschrieben. „Ganz St. Peter ist in Schockstarre. Normalerweise passieren solche Dinge doch ganz weit weg – und jetzt ist es so nah.“