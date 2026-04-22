Wirres Mordgeständnis und ein Ort in Schockstarre

In der Nacht auf Mittwoch schockte eine schreckliche Bluttat den steirischen Ort St. Peter am Ottersbach: Ein 17-Jähriger drang in das Haus eines Ehepaares und stach mit einem Messer auf die beiden ein. Der 84-Jährige hatte keine Chance, seine Frau (80) liegt schwer verletzt im Spital. Der Lehrling soll ein wirres Geständnis abgelegt haben. „Warum ausgerechnet bei uns?“, fehlen Bürgermeister Reinhold Ebner die Worte.
Vor dem Haus steht eine prachtvolle Glyzinie, die Sonne scheint hell auf die blau-violetten Blütentrauben, daneben vor der Pergola ein goldener Liguster. „Der Garten war das Ein und Alles des Paares. Die beiden haben ihre Pflanzen gehegt und gepflegt“, Bürgermeister Reinhold Ebner steht das Entsetzen noch ins Gesicht geschrieben. „Ganz St. Peter ist in Schockstarre. Normalerweise passieren solche Dinge doch ganz weit weg – und jetzt ist es so nah.“
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