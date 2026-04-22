Roland Weißmann schaut sich in den Spiegel

Im Sumpf der sozialen Medien wird das heutzutage wieder ganz offen und schamlos gefeiert. In dieser „Manosphere“, die gerade junge Männer animiert, Dominanz als Stärke zu verstehen. Je männlicher, umso stolzer klopft man einander auf die Schulter. So wie man es gerne in Chef-Etagen tat und immer noch tut. Dort, wo Männer in ihrer Macht massive Grenzüberschreitungen nicht nur nicht erkennen, sondern als völlig normal erachten. „Er war damals eine hohe Führungskraft, ich war – und bin – eine einfache Angestellte“, meinte die Frau über den Druck, der wegen der anzüglichen und bedrängenden Chat-Nachrichten von Weißmann auf ihr lastete.