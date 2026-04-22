Warum der „Blitz-Titel“ ein neuer Liga-Rekord wäre

Noch kein Play-off-Spiel verloren, seit 20. Februar ungeschlagen. Die 99ers steuern scheinbar unaufhaltsam auf den ersten Titel ihrer Vereinshistorie zu. Sollte es schon am Mittwoch klappen, würden die Grazer sich sogar mit einem Rekord in den Geschichtsbüchern verewigen.
Im Auswärtssektor und am Eis der „Intercable Arena“ in Bruneck und beim Public Viewing in der Merkur Eisarena könnte am Mittwoch irgendwann nach 22 Uhr frenetischer Jubel ausbrechen. Wenn die 99ers Gegner Pustertal zum vierten Mal in Folge bezwingen und schon ihren ersten „Matchpuck“ zum Titel verwerten. Es wäre der perfekte Abschluss einer perfekten Play-off-Performance.
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