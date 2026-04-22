Warum der „Blitz-Titel“ ein neuer Liga-Rekord wäre

Im Auswärtssektor und am Eis der „Intercable Arena“ in Bruneck und beim Public Viewing in der Merkur Eisarena könnte am Mittwoch irgendwann nach 22 Uhr frenetischer Jubel ausbrechen. Wenn die 99ers Gegner Pustertal zum vierten Mal in Folge bezwingen und schon ihren ersten „Matchpuck“ zum Titel verwerten. Es wäre der perfekte Abschluss einer perfekten Play-off-Performance.