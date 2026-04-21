Orbán raus, Magyar rein

Aber wenn man jetzt sieht, wie Péter Magyar seine ersten Auftritte als künftiger Ministerpräsident absolviert, überkommt einen Zweifel, dass sich am Regierungsstil viel ändern werde. Er beschimpft den – natürlich von Orbáns Partei – im Parlament gewählten Staatspräsidenten als „unwürdig“ und fordert ihn zum Rücktritt auf – wie auch alle anderen Orbán-nahen Personen in hohen Positionen. Die Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk will er künftig sogar verbieten, bis er seine Leute installiert hat.