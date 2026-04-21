Orbán raus, Magyar rein

Das sogenannte liberale Europa sieht sich gerade in einem politischen Höhenflug, weil es Péter Magyar in Ungarn gelungen ist, den europäischen „Gott-sei-bei-uns“ Viktor Orbán nach 16 Jahren von der Macht zu verdrängen. In wenigen Wochen wird unser Nachbarland also eine neue Regierung haben.
Das ist zweifelsfrei gut so. Nach 16 Jahren ist es in jedem Fall an der Zeit für einen Wechsel an der Spitze eines Staates – jedes Staates. Und Magyars Sieg zeigt auch, dass die ungarische Demokratie auch von Orbán nicht ausgehebelt worden ist.
Dabei hat der Noch-Regierungschef sehr viel getan, um das Land auf sich und seine Partei zuzuschneiden, sei es durch ein Wahlrecht, das ihn begünstigte, sei es durch die Besetzung von Schlüsselposten mit Vertrauensleuten oder durch die Gleichschaltung der öffentlich-rechtlichen Medien und vieles anderes mehr.
Aber wenn man jetzt sieht, wie Péter Magyar seine ersten Auftritte als künftiger Ministerpräsident absolviert, überkommt einen Zweifel, dass sich am Regierungsstil viel ändern werde. Er beschimpft den – natürlich von Orbáns Partei – im Parlament gewählten Staatspräsidenten als „unwürdig“ und fordert ihn zum Rücktritt auf – wie auch alle anderen Orbán-nahen Personen in hohen Positionen. Die Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk will er künftig sogar verbieten, bis er seine Leute installiert hat.
Das klingt sehr nach Orbán raus und Magyar rein. Oder beweist Magyar das Gegenteil?
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