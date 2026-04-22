Zwei Patienten tot: So verantwortet sich der Arzt

„Der Tod von Valerie (Name geändert) beschäftigt dieses Gericht schon seit Jahren“, beginnt Staatsanwältin Ines Küttler beim Prozessauftakt am Klagenfurter Landesgericht mit der Erklärung, wie es überhaupt zu den Ermittlungen gegen den Kärntner Arzt gekommen ist. 2023 war die 14-Jährige sterbend ins Krankenhaus gebracht worden – von Tumoren zerfressen, voller Schmerzen, weil die Eltern das Kind nicht schulmedizinisch behandeln ließen.