Zwei Patienten tot: So verantwortet sich der Arzt

Unter schwerem Verdacht steht ein Kärntner Mediziner. Er soll Tausende Patienten mit umstrittenen Infusionen behandelt haben. Zwei von ihnen starben, darunter ein krebskrankes Kind, dessen Tumor der erfahrene Facharzt zudem „ausgependelt“ hätte. Wie erklärt der einstige Spitalspezialist sein Handeln?
„Der Tod von Valerie (Name geändert) beschäftigt dieses Gericht schon seit Jahren“, beginnt Staatsanwältin Ines Küttler beim Prozessauftakt am Klagenfurter Landesgericht mit der Erklärung, wie es überhaupt zu den Ermittlungen gegen den Kärntner Arzt gekommen ist. 2023 war die 14-Jährige sterbend ins Krankenhaus gebracht worden – von Tumoren zerfressen, voller Schmerzen, weil die Eltern das Kind nicht schulmedizinisch behandeln ließen.
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