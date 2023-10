Allianz erwartet mehr Cyberangriffe auf Firmen

In 80 Prozent der Fälle würden dabei sensible Daten abgezogen, doppelt so häufig wie 2020. Heuer werde der Anteil noch steigen. Denn Firmen seien wegen der Angst vor Rufschädigung und finanziellen Folgen in diesem Fall eher dazu bereit, Lösegeld zu zahlen. Wenn Daten abgeflossen sind, zahlten sie zweieinhalbmal häufiger als wenn sie nur verschlüsselt wurden.