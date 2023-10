So ließe sich das Verletzungsrisiko verringern

Um die Verletzungen bei Unfällen zu prognostizieren, wurden 31 Freiwillige - 16 Männer und 15 Frauen - für das Forschungsprojekt herangezogen. Diese befuhren den Campus der TU mit E-Scootern, damit man mittels Verkehrsbeobachtungskameras beispielsweise die Geschwindigkeiten auswerten konnte, erklärte Projektleiter Christoph Leo. In einem weiteren Schritt untersuchte man die Fahrposen - also wie die Probandinnen und Probanden am E-Scooter stehen - im Labor durch Motion Capture. Dadurch zeigte sich beispielsweise, dass bei Männern und Frauen die häufigste Pose, nämlich der rechte Fuß vor dem linken, gleich sei, aber die zweit- oder dritthäufigste Fahrpose bei den Geschlechtern variiere.