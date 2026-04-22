Millionenschwer und heiß diskutiert: „Michael“

Das war ursprünglich nicht so geplant: Der Film hätte eigentlich mit der Razzia auf Jacksons Neverland-Ranch beginnen sollen, nachdem er beschuldigt worden war, den 13-jährigen Jordan Chandler sexuell belästigt zu haben. Doch damals einigte sich die Familie Chandler mit Jackson – und ließ verbieten, dass je über den Fall ein Film gemacht wird. Die Klausel tauchte erst nach den Dreharbeiten auf: 22 Tage Nachdrehs mit Kosten von rund 15 Millionen Dollar waren notwendig, um den Blockbuster, dessen Budget ursprünglich mit 155 Millionen Dollar abgesegnet worden war, umzukrempeln. Nun liegt der Fokus auf der schwierigen Beziehung des Musikers zu seiner Familie und seinem Aufstieg zum Superstar, inklusive aller Hits. Das bedeutet aber nicht, dass alle dunklen Kapitel des „King of Pop“ ausgespart werden, thematisiert werden etwa sein Unfall während eines Drehs, bei dem er sich schwere Verbrennungen zugezogen hat, oder seine ungewöhnliche Beziehung zu exotischen Tieren.