E-Scooter-Verbot in Wiener Öffis geplant

Verbot bereits in anderen Großstädten

Auch in anderen europäischen Großstädten gehören die E-Scooter in den öffentlichen Verkehrsmitteln bereits der Vergangenheit an. Beispielsweise verbietet die Hamburger Hochbahn AG - als „Vorsichtsmaßnahme zur Sicherheit der Fahrgäste“ - die Mitnahme von E-Rollern seit 24. August. Auch in London und Barcelona ist die Mitnahme von E-Rollern strengstens verboten.