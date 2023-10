Der Kanzler und die Flucht nach vorne

Was Karl Nehammer am 27. Juli in einer Halleiner Vinothek passiert ist und auf einem Video festgehalten wurde, begleitet ihn bis heute und wohl auch noch in Zukunft. Er erklärte damals in einer überschaubaren Männerrunde, Frauen ohne Kinder sollten mehr arbeiten, dann würden sie auch mehr verdienen. Er kritisierte die Sozialpartnerschaft, die nur bremse. Und er empfahl armutsgefährdeten Familien, ihre Kinder doch mit Burgern von McDonalds zu ernähren. Im „Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz“ trat er die Flucht nach vorne an.