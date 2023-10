Nacht ohne Tag

„Endlich ist es so weit, die ganze Familie kommt zusammen - und was für ein Spaß wird das werden.“ So freuten sich die Veranstalter vor Beginn des Supernova-Festivals auf ihrer Social-Media-Seite auf ein Fest der Liebe, des Friedens, des Miteinanders - und der Lebensfreude. Nur wenige Stunden später wurde die Seite geflutet von Bildern der Vermissten, deren Schicksal im Grauen des Terrors der Hamas ungewiss war - und bei vielen immer noch ist.