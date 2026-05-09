„Darum will man als kleiner Bub Profi werden“

Bereits der FA-Cup-Triumph und der Gewinn des Community Shields waren für Crystal Palace historisch, jetzt führte Glasner die Eagles auch in das erste europäische Finale in der Klub-Geschichte. Nach dem 2:1 (gesamt 5:2) gegen die Ukrainer geht’s am 27. Mai gegen Rayo Vallecano, ebenfalls ein Final-Debütant, um die Trophäe. Glasners Chance, seine goldene Ära im letzten Spiel für Palace zu krönen. Bereits im Jänner hatte er nach Querelen mit der Klubführung ja seinen Abschied verkündet.