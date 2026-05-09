„Darum will man als kleiner Bub Profi werden“

Oliver Glasner kann seine goldene Ära zum Abschied von Crystal Palace mit dem dritten Titel krönen. Der 51-Jährige wandelt auf den Spuren von Ernst Happel …
„Ich zitiere einen legendären österreichischen Stürmer, Toni Polster: Ich brauche keine Statue, denn da sch***** nur die Tauben drauf.“ Mit der Aussage sorgte Oliver Glasner in England schon vor dem Halbfinal-Rückspiel der Conference League gegen Schachtjor Donezk für Gelächter. Verewigt hat sich der Österreicher in London längst …
Bereits der FA-Cup-Triumph und der Gewinn des Community Shields waren für Crystal Palace historisch, jetzt führte Glasner die Eagles auch in das erste europäische Finale in der Klub-Geschichte. Nach dem 2:1 (gesamt 5:2) gegen die Ukrainer geht’s am 27. Mai gegen Rayo Vallecano, ebenfalls ein Final-Debütant, um die Trophäe. Glasners Chance, seine goldene Ära im letzten Spiel für Palace zu krönen. Bereits im Jänner hatte er nach Querelen mit der Klubführung ja seinen Abschied verkündet.
„Eine Lektion erteilt“
„Es zeigt, was du erreichen kannst, wenn du hart arbeitest und zusammenhältst - auch in schweren Momenten“, so Glasner. „Wir haben den Kopf oben behalten. Für mich persönlich ist das eine riesige Sache.“
Drei Wochen hat er nun Zeit, um seine Truppe auf die Spanier vorzubereiten: „Es wird ein fantastisches letztes Spiel. Das ist es, warum wir alle als kleine Buben Fußballprofis werden wollten. Das ist es, was du dir nicht kaufen kannst. Ich verspreche, dass wir alles geben werden, um die Silberware zu Palace zu bringen.“
Selbst von Donezk-Trainer Arda Turan wurde Glasner mit Komplimenten überhäuft: „Er hat mir im ersten Spiel eine Lektion erteilt. Sie haben ein besonderes System und einen besonderen Trainer. Ich mag es, von ihm zu lernen.“
Sein zweiter Europacup?
Glasner wandelt auf den Spuren der größten heimischen Trainer-Legende: Ernst Happel war es als Einzigem gelungen, mit zwei Vereinen in Europa zu triumphieren: 1970 mit Feyenoord Rotterdam, 1983 mit dem Hamburger SV – noch dazu im Meistercup! Bela Guttmann holte den Pokal zweimal (1961 und 1962) mit Benfica Lissabon.
Glasner hat mit Eintracht Frankfurt bereits 2022 die Europa League gewonnen, jetzt holt er mit Crystal Palace zum Doppelpack aus. Dann fehlt nur noch die Statue im Süden Londons …
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