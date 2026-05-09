„Salzburg fehlen Spieler mit richtigem Charakter“

. . . Salzburgs Probleme: Mittlerweile hat keiner mehr Angst vor ihnen, das war zu meiner Zeit ganz anders. Da haben die Gegner in der Bundesliga oft gewusst, dass sie gegen uns nichts holen können. Von außen habe ich das Gefühl, dass ihnen Spieler mit einem richtigen Charakter fehlen. Zu meiner Zeit hatten wir Jonatan Soriano, Andi Ulmer, Christian Schwegler oder Alexander Walke – das waren Jungs, die am Platz vorangegangen sind. Außerdem haben wir uns damals mit dem Klub voll identifiziert. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Viele Spieler wollen mittlerweile bereits nach einem guten Jahr den nächsten Schritt machen.