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In Tierklinik gebracht

Giftköder-Alarm! Familie bangt um Hündin „Kara“

Niederösterreich
09.05.2026 07:30
„Kara“ (re.) erholt sich nur langsam von der Vergiftung.
„Kara“ (re.) erholt sich nur langsam von der Vergiftung.(Bild: zVg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein acht Jahre alte Vierbeiner zeigte beim Spaziergang in Niederösterreich plötzlich schwere Vergiftungserscheinungen. Er musste in die Tierklinik gebracht werden, wo man um sein Leben kämpfte.

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„Es war ein Schock“, schildern die Besitzer der achtjährigen „Kara“. Denn der Vierbeiner dürfte beim Spaziergang in Rohrendorf im Bezirk Krems einen Giftköder erwischt haben. „Wir sind Anfang Mai rund um die Felder gegangen und neben den Bahngleisen. Ein ganz normaler Weg, den viele kennen“, schildert das Frauchen. Doch plötzlich erschnupperte „Kara“ etwas abseits des Weges. „Es lag nichts Auffälliges herum“, sagt sie.

Plötzlich Schaum vor dem Mund
Kurz darauf zeigte die Fellnase schwere Vergiftungserscheinungen: Sie hatte Schaum vor dem Mund, zitterte völlig unkontrolliert und wirkte apathisch. Die Familie reagierte sofort und brachte die Hündin in die Tierklinik. „Sie wurde dort umgehend behandelt und stabilisiert“, berichtet die Halterin über die bangen Momente.

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„Er ist noch nicht über den Berg“
Wenige Tage später konnte der geliebte Hund wieder nach Hause, er befindet sich allmählich auf dem Weg der Besserung. „Er ist aber noch nicht über den Berg“, so die Hundehalter. Sie haben Anzeige bei der Polizei erstattet und ersuchen andere Herrchen und Frauchen, vor allem rund um die Felder neben den Bahngleisen besonders achtsam zu sein. Verdächtige Sichtungen sollen bei der Polizei gemeldet werden.

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