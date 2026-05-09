Giftköder-Alarm! Familie bangt um Hündin „Kara“

„Er ist noch nicht über den Berg“

Wenige Tage später konnte der geliebte Hund wieder nach Hause, er befindet sich allmählich auf dem Weg der Besserung. „Er ist aber noch nicht über den Berg“, so die Hundehalter. Sie haben Anzeige bei der Polizei erstattet und ersuchen andere Herrchen und Frauchen, vor allem rund um die Felder neben den Bahngleisen besonders achtsam zu sein. Verdächtige Sichtungen sollen bei der Polizei gemeldet werden.