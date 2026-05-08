Erste Urteile gegen Polizeigewalt in NS-Museum

Schwer bewaffnete Polizisten, ein ausgebildeter Diensthund, Drohnen, Hubschrauber – so viel Aufwand, nur um bei jungen Aktivisten die Ausweise zu kontrollieren? Der umstrittene Einsatz in einer Kärntner NS-Gedenkstätte ist längst zum Kriminalfall geworden, wie auch weitere Entscheidungen der Justiz zeigen.
Fast zehn Monate ist es her, dass jener Polizeieinsatz am Peršmanhof für Wirbel sorgte, der sogar bis in die höchsten Regierungsspitzen dies- und jenseits der Karawanken vordrang und zu diplomatischen Spannungen zwischen Wien und Laibach führte. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr 80 Jahre nach Kriegsende hatten Kärntner Polizeikräfte gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt an der NS-Gedenkstätte ein antifaschistisches Sommercamp gestürmt.
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