Leiche in Salzachsee: Todesursache noch unklar

Im Salzburger Stadtteil Liefering ist am Freitagabend eine Leiche aus dem Salzachsee geborgen worden. Die Todesursache war am Samstagvormittag noch unklar.
Die Wasserleiche hing dort in einem abgelegenen Teil des Gewässers an einem Baum fest.
„Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der APA. Informationen über die Identität der toten Person lagen vorerst nicht vor.
Im Einsatz waren Polizei und Feuerwehr. Die Leiche wurde zwischen 20 und 21 Uhr aus dem Wasser geholt.
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