Über Generationen! Legenden mit Moralinjektion

Rene Aufhauser glaubt an seinen Ex-Verein, mit dem er 2004 das Double geholt hat: „Durch den WAC-Sieg in Altach ist’s wieder spannend geworden, aber der GAK hat sich beim 4:0 gegen Wattens sehr stabil präsentiert, daher denke ich, dass er die Klasse halten wird.“ Begründung: „Weil er sich mit der Situation gut zurechtfindet, weil er in der Defensive als Team gut agiert, und weil er vorne im Gegensatz zum letzten Jahr immer für Tore gut ist.“