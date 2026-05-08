Aussichtsreiche Tour auf der Karwendel-Rückseite

Darf es einmal ein Ausflug ins grenznahe, pittoreske Mittenwald sein? Dort ist die gleichnamige Hütte unterhalb der Westlichen Karwendelspitze unser Ziel mit Panoramablick. Die hat ab Sonntag, dem 10. Mai, geöffnet.
In wenigen Minuten gelangt man vom Seefelder Plateau ins bayrische Mittenwald. Hier duckt sich die Mittenwalder Hütte in die Flanke unterhalb der Bergstation der Karwendelseilbahn. Die Einkehr stellt ein lohnenswertes Ziel dar. Ab Muttertag ist sie durchgehend geöffnet.
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