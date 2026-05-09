Vor Song Contest in Wien „genügend Zimmer frei“

Vom Großevent Song Contest profitieren vor allem günstigere Unterkünfte. Zwei- bis Dreistern-Betriebe können überdurchschnittliche Buchungszahlen vorweisen. Im Luxusbereich registriert man hingegen Zurückhaltung. Die Auslastung liegt bei rund 70 Prozent.
Jedoch: Ein Mai-Wochenende mit Feiertag ist laut Branche auch sonst hervorragend gebucht, erläutert Felix Neutatz, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wiener Wirtschaftskammer.
„Song Contest schreckt auch ab“
Verantwortlich für den Boom im Billigsegment ist der Umstand, dass der Song Contest vor allem jüngeres Publikum anzieht. Die Vier- oder Fünf-Sterne-Häuser, die an einem verlängerten Mai-Wochenende wohl besonders gut ausgelastet wären, würden hingegen sogar Rückgänge registrieren. „Der Song Contest schreckt auch ab“, konstatiert er.
Gäste aus dem hochpreisigen Segment würden angesichts der Partystimmung mitunter auf andere Destinationen ausweichen. Manche dürften den Urlaub auch verschoben haben. Im Juni entspricht die Buchungslage wieder dem üblichen Bild.
Wien nicht ausgebucht
Für die ESC-Tage könnten Hotels der höheren Kategorien kurzfristig noch versuchen, mit attraktiven Angeboten Last-Minute-Gäste anzulocken, heißt es in der Kammer. Vor allem dort gebe es noch Verfügbarkeiten. „Man findet noch genügend Zimmer.“
„Mit über 42.000 Zimmern in 450 Hotels aller Kategorien findet jede und jeder, die bzw. der Teil der Eurovision-Song-Contest-Erlebnisse in Wien sein möchte, eine passende Unterkunft“, zeigt sich auch Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner überzeugt.
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