Vor Song Contest in Wien „genügend Zimmer frei“

„Song Contest schreckt auch ab“

Verantwortlich für den Boom im Billigsegment ist der Umstand, dass der Song Contest vor allem jüngeres Publikum anzieht. Die Vier- oder Fünf-Sterne-Häuser, die an einem verlängerten Mai-Wochenende wohl besonders gut ausgelastet wären, würden hingegen sogar Rückgänge registrieren. „Der Song Contest schreckt auch ab“, konstatiert er.