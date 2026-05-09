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Wildes Gerücht um Red Bull Salzburg und Alaba

Bundesliga
09.05.2026 08:35
Was läuft da zwischen David Alaba und Red Bull Salzburg?
Was läuft da zwischen David Alaba und Red Bull Salzburg?(Bild: AFP/APA/ANDER GILLENEA, Red Bull Salzburg)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Das wäre die Transfer-Sensation des Sommers! Laut einem Bericht der für gewöhnlich gut informierten italienischen Zeitung „Corriere dello Sport“ beschäftigt sich Salzburg mit David Alaba. Kein Witz!

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Der Vertrag des ÖFB-Teamkapitäns bei Real Madrid läuft im Sommer aus und es ist ein offenes Geheimnis, dass der vierfache Champions-League-Sieger die „Königlichen“ verlassen wird. Alabas Berater Pini Zahavi wurde zuletzt in Mailand gesichtet, angeblich soll die AC Milan Interesse am Abwehrmann haben. Zudem dürfte mit Juventus ein zweiter italienischer Top-Klub am 33-Jährigen dran sein. Aber auch Salzburg soll eben wie Teams aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) und der Saudi-Pro-League seine Fühler nach ihm ausstrecken. Laut dem Bericht wäre Alaba bei den Bullen als Mentor für die jungen Talente eingeplant. Dass sich der Wiener aber tatsächlich für die Mozartstädter entscheidet, ist äußerst unwahrscheinlich. Auch weil er bei seinem Gehalt – aktuell verdient er 22 Millionen Euro pro Jahr – an der Salzach deutlich kürzertreten müsste.

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Dafür könnte der Verteidiger doch noch in der heimischen Bundesliga auflaufen. Fünf Spiele bestritt er 2008 für die zweite Mannschaft der Austria in Liga zwei, ein Auftritt im Oberhaus blieb ihm aber verwehrt. Eine Entscheidung wollte Alaba jedoch erst nach der WM treffen.

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