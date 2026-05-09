„The Gentle“ lässt Graz zum Start ausflippen

Dieser Start lässt für den Super-Samstag bei den Austrian Darts Open in Graz hoffen: Österreichs Aushängeschild Mensur Suljovic ließ die Stadthalle in der steirischen Landeshauptstadt Freitagabend ausflippen, zog souverän in die nächste Runde ein. Der Steirer Zoran Lerchbacher schied gegen Ex-Weltmeister Peter Wright allerdings den Kürzeren.
3000 Fans in der Grazer Stadthalle schob am ersten Abend, an diesem Wochenende grassiert das Darts-Fieber in der Steiermark. Am Samstag, wenn die Top-Gesetzten dann in den Bewerb einsteigen, wird sich der Lärmpegel noch einmal um ein Vielfaches erhöhen.
Alle Spiele werden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler greifen am Samstag, den 9. Mai in das Geschehen ein. Sonntags finden die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt.
Am Samstag wird von 13 bis 17 Uhr sowie von 19 bis 23 Uhr gespielt.
„Ich liebe es in Österreich zu spielen, das ist meine Familie“, dankte Suljovic nach seinem souveränen 6:2 gegen Cameron Menzies den Fans, umarmte in üblicher Manier beinahe jeden auf der Bühne. Samstag soll die Suljovic-Show dann gegen James Wade, die aktuelle Nummer sechs der Welt, im besten Fall weitergehen.
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