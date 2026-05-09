„The Gentle“ lässt Graz zum Start ausflippen

Alle Spiele werden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler greifen am Samstag, den 9. Mai in das Geschehen ein. Sonntags finden die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt.

Am Samstag wird von 13 bis 17 Uhr sowie von 19 bis 23 Uhr gespielt.