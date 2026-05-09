So viele Kletterer wie nie auf dem Mount Everest

Verzögerungen durch riesigen Eisblock

Die diesjährige Klettersaison für den Everest begann mit erheblichen Verzögerungen. Die Route zum Gipfel war von einem Sérac – ein aufgetürmter Eisblock – im Khumbu-Eisbruch versperrt. Es bestand die Gefahr eines Einsturzes in dem ohnehin besonders kritischen Gletschergebiet. Sherpa-Bergsteiger konnten die Aufstiegsroute bis zum Camp 4 auf 7906 Meter Höhe jedoch öffnen. Die Fixseile wurden verlegt.