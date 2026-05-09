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„Historischer Moment“

So viele Kletterer wie nie auf dem Mount Everest

Ausland
09.05.2026 08:54
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz der Unruhen in Nepal im vergangenen September und des Kriegs im Nahen Osten ist eine Rekordzahl an Genehmigungen an Kletterer für die diesjährige Hauptsaison erteilt worden. 492 Bergsteiger wollen den Mount Everest erklimmen.

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Die vorige Rekordzahl lag bei 478 und stammt aus dem Jahr 2023. Im vergangenen Jahr gab es 468 Zulassungen für die Besteigung des 8849 Meter höchsten Bergs der Erde. 

Angaben in Nepal zufolge kommen diesmal die meisten Anmeldungen aus China, gefolgt von Kletterern aus den USA und Indien.

Bilder vom Mount Everest:

Bis zum Freitag wurden nach Angaben des Tourismus- und Kulturministeriums in Kathmandu 492 ...
Bis zum Freitag wurden nach Angaben des Tourismus- und Kulturministeriums in Kathmandu 492 Zulassungen für Kletterer aus 55 Ländern ausgegeben, die den Everest-Gipfel erklimmen wollen.(Bild: AP/Kunga Sherpa)
In Nepal befinden sich acht der 14 Achttausender der Welt, darunter den Everest.
In Nepal befinden sich acht der 14 Achttausender der Welt, darunter den Everest.(Bild: AP/Pasang Rinzee Sherpa)
(Bild: AP/Pasang Rinzee Sherpa)
(Bild: AP/Pasang Rinzee Sherpa)

Wichtige Einnahmequelle
Nepal spülten die Genehmigungen bisher mehr als 7,1 Millionen US-Dollar (etwa sechs Millionen Euro) in die Kasse. Im vergangenen Jahr wurden die Gebühren von 11.000 auf 15.000 US-Dollar für die Besteigung über die Südroute zum Everest-Gipfel erhöht.

Verzögerungen durch riesigen Eisblock
Die diesjährige Klettersaison für den Everest begann mit erheblichen Verzögerungen. Die Route zum Gipfel war von einem Sérac – ein aufgetürmter Eisblock – im Khumbu-Eisbruch versperrt. Es bestand die Gefahr eines Einsturzes in dem ohnehin besonders kritischen Gletschergebiet. Sherpa-Bergsteiger konnten die Aufstiegsroute bis zum Camp 4 auf 7906 Meter Höhe jedoch öffnen. Die Fixseile wurden verlegt.

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Unruhen im September
Im vergangenen September war es in dem Himalaya-Land zu schweren Unruhen gekommen. Eine Sperrung von Social-Media-Plattformen hatte Zehntausende, meist junge Menschen der „Generation Z“, auf die Straße getrieben. Der damalige Regierungschef trat zurück, das Parlament wurde aufgelöst. Inzwischen hat das Land nach Wahlen eine neue Regierung.

Aufstieg von chinesischer Seite geschlossen
Als weiterer Grund für die Rekordzahl ist nach Berichten nepalesischer Medien auch der Umstand, dass China den Aufstieg zum Everest von der tibetischen Seite geschlossen hat.

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