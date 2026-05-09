Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hard vs. Fivers

Die Roten Teufel sind zum Siegen verdammt

Handball
09.05.2026 07:25
Ante Tokic und seine Harder Teamkollegen brauchen einen Sieg gegen die Fivers Margareten.
Ante Tokic und seine Harder Teamkollegen brauchen einen Sieg gegen die Fivers Margareten.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Nach zwei intensiven Duellen in der Viertelfinalserie der HLA-Meisterliga zwischen dem HC Hard und den Fivers Margareten steht es 1:1. Heute (20.20/live auf ORF Sport+) fällt im dritten Duell in der Teufelsarena die Entscheidung, es geht um alles für den Ländle-Klub.

0 Kommentare

Nach einer Niederlage in Spiel eins gelang dem Team von Hannes Jon Jónsson am vergangenen Dienstag in Wien die passende Antwort. In der Schlussphase behielten die Harder die Nerven und sicherten sich mit einem 32:31-Auswärtssieg das alles entscheidende dritte Viertelfinalspiel. „Es heißt jetzt Go Big or Go Home“, weiß Hards Lukas Fritsch, „wir sind voll motiviert, haben gleich nach dem Sieg in der Hollgasse mit der Vorbereitung für heute begonnen. Mit unseren Fans im Rücken sind wir zuversichtlich, dass wir die Oberhand behalten und die Serie positiv beenden können.“

Bregenz unter Druck
Nach zwei Niederlagen zum Start der Abstiegsrunde wird es dagegen immer enger für Bregenz Handball. In Spiel drei haben die Festspielstädter heute (18) die HSG Graz zu Gast. Erst vor wenigen Wochen gab es gegen die Steirer den höchsten Saisonsieg, die Hoffnung ist groß beim Team um Interimstrainer Michael Roth. In der Tabelle liegt Graz derzeit einen Punkt vor Bregenz – ein direktes Duell also, das für beide Teams wegweisend ist. Ein Sieg würde Bregenz auf Augenhöhe bringen, zudem neue Energie für die verbleibenden drei Partien. „Wir sind in einer schlechten Position. Wir haben zweimal verloren. Aber ich glaube daran, dass wir in den nächsten Spielen stärker und besser sein werden. Wir hatten ein paar Probleme in der Abwehr, doch ich denke, dass wir in den nächsten Tagen eine Lösung finden werden“, sagt Tommaso Romei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
09.05.2026 07:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
280.904 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
238.262 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
100.864 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1261 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
956 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
549 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr Handball
Hard vs. Fivers
Die Roten Teufel sind zum Siegen verdammt
Geschichte geschrieben
Vöslau müht sich zur Halbfinal-Premiere!
Handball
Bad Vöslau und BT Füchse stehen im HLA-Halbfinale
Krone Plus Logo
Drei Spieler sind weg
Für Handball-Kärnten geht es um Historisches!
Fivers unter Zugzwang
Pleite trotz Aufholjagd! „Weiterhin alles offen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf