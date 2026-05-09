Die Roten Teufel sind zum Siegen verdammt

Bregenz unter Druck

Nach zwei Niederlagen zum Start der Abstiegsrunde wird es dagegen immer enger für Bregenz Handball. In Spiel drei haben die Festspielstädter heute (18) die HSG Graz zu Gast. Erst vor wenigen Wochen gab es gegen die Steirer den höchsten Saisonsieg, die Hoffnung ist groß beim Team um Interimstrainer Michael Roth. In der Tabelle liegt Graz derzeit einen Punkt vor Bregenz – ein direktes Duell also, das für beide Teams wegweisend ist. Ein Sieg würde Bregenz auf Augenhöhe bringen, zudem neue Energie für die verbleibenden drei Partien. „Wir sind in einer schlechten Position. Wir haben zweimal verloren. Aber ich glaube daran, dass wir in den nächsten Spielen stärker und besser sein werden. Wir hatten ein paar Probleme in der Abwehr, doch ich denke, dass wir in den nächsten Tagen eine Lösung finden werden“, sagt Tommaso Romei.