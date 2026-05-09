Schon wieder verletzt! WM-Aus für Bayern-Profi?

Das gibt es ja nicht! Der Verletzungsfluch lässt Bayern Münchens Alphonso Davies einfach nicht in Ruhe. Wie der deutsche Meister am Freitag bekannt gab, hat sich der Kanadier eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Ob er rechtzeitig zur WM fit wird, ist noch unklar ...
Davies hatte sich im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain verletzt, wie ernst die Blessur tatsächlich ist, gab der FC Bayern nun zwei Tage später in einer Aussendung bekannt.
„Mehrere Wochen“ Pause
Demnach werde Davies „mehrere Wochen“ ausfallen, ob er bis zum WM-Start im Juni fit wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Davies hatte vergangenen Oktober nach einem Kreuzbandriss sein lang ersehntes Comeback gegeben, der Linksverteidiger zog sich im Verlauf der Saison allerdings einen Muskelfaserriss sowie eine Oberschenkelzerrung zu. Nun die erneute Botschaft für den 25-jährigen Pechvogel ...
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