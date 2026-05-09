„Unfassbar“: Legenden kritisieren Tuchel scharf

„Ergibt absolut keinen Sinn“

Auch Gary Lineker ist über die Reservisten-Rolle des Real-Profis verwundert. Der 80-fache Teamspieler Englands vermutet: „Ich glaube, da ist etwas Persönliches im Spiel, denn fußballerisch gibt es keinen Grund dafür. Man hat Spieler auf seiner Position, bei allem Respekt, die nicht in derselben Liga spielen wie er – ganz sicher nicht mit dem Ball am Fuß. Ich denke, dass es etwas gibt, das Tuchel an Trent Alexander-Arnold nicht gefällt. Da muss etwas dahinterstecken, denn es ergibt absolut keinen Sinn.“