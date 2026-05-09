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„Bei allem Respekt“

„Unfassbar“: Legenden kritisieren Tuchel scharf

Fußball International
09.05.2026 07:48
Englands Teamchef Thomas Tuchel
Englands Teamchef Thomas Tuchel(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass Ben White in Englands Nationalteam den Vortritt gegenüber Trent Alexander-Arnold hat, kann Wayne Rooney nicht nachvollziehen. In seinem Podcast kritisierte er Teamchef Thomas Tuchel für dessen Entscheidung scharf. Auch Gary Lineker kann die Wahl des Deutschen nicht nachvollziehen ...

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„Bei allem Respekt für Ben White, den ich für einen fantastischen Spieler halte, finde ich es unfassbar, dass er in der Mannschaft ist und den Vorzug gegenüber Trent erhält“, meinte England-Legende Rooney im „Wayne Rooney Podcast“.

Real Madrids Trent Alexander-Arnold sitzt bei Englands Nationalmannschaft auf der Ersatzbank.
Real Madrids Trent Alexander-Arnold sitzt bei Englands Nationalmannschaft auf der Ersatzbank.(Bild: AP/Jose Breton)

Nach Zoff zurück bei den „Three Lions“
Nachdem Arsenal-Verteidiger White bei der WM 2022 aufgrund eines Streits mit dem damaligen Co-Trainer Steve Holland abgereist und anschließend aus dem Kader geflogen war, holte ihn Tuchel im März zurück in die Nationalauswahl.

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Bei den beiden WM-Tests gegen Uruguay und Japan stand der 28-Jährige in der Startelf und erzielte beim 1:1 gegen Uruguay sogar den einzigen Treffer der „Three Lions“ in den beiden Spielen. Trotzdem: Wenn es nach Rooney geht, müsste Alexander-Arnold als erster Rechtsverteidiger gesetzt sein.

Wayne Rooney
Wayne Rooney(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Gary Lineker
Gary Lineker(Bild: Goalhanger You Tube)

„Ergibt absolut keinen Sinn“
Auch Gary Lineker ist über die Reservisten-Rolle des Real-Profis verwundert. Der 80-fache Teamspieler Englands vermutet: „Ich glaube, da ist etwas Persönliches im Spiel, denn fußballerisch gibt es keinen Grund dafür. Man hat Spieler auf seiner Position, bei allem Respekt, die nicht in derselben Liga spielen wie er – ganz sicher nicht mit dem Ball am Fuß. Ich denke, dass es etwas gibt, das Tuchel an Trent Alexander-Arnold nicht gefällt. Da muss etwas dahinterstecken, denn es ergibt absolut keinen Sinn.“

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