„Unfassbar“: Legenden kritisieren Tuchel scharf

Dass Ben White in Englands Nationalteam den Vortritt gegenüber Trent Alexander-Arnold hat, kann Wayne Rooney nicht nachvollziehen. In seinem Podcast kritisierte er Teamchef Thomas Tuchel für dessen Entscheidung scharf. Auch Gary Lineker kann die Wahl des Deutschen nicht nachvollziehen ...
„Bei allem Respekt für Ben White, den ich für einen fantastischen Spieler halte, finde ich es unfassbar, dass er in der Mannschaft ist und den Vorzug gegenüber Trent erhält“, meinte England-Legende Rooney im „Wayne Rooney Podcast“.
Nach Zoff zurück bei den „Three Lions“
Nachdem Arsenal-Verteidiger White bei der WM 2022 aufgrund eines Streits mit dem damaligen Co-Trainer Steve Holland abgereist und anschließend aus dem Kader geflogen war, holte ihn Tuchel im März zurück in die Nationalauswahl.
Bei den beiden WM-Tests gegen Uruguay und Japan stand der 28-Jährige in der Startelf und erzielte beim 1:1 gegen Uruguay sogar den einzigen Treffer der „Three Lions“ in den beiden Spielen. Trotzdem: Wenn es nach Rooney geht, müsste Alexander-Arnold als erster Rechtsverteidiger gesetzt sein.
„Ergibt absolut keinen Sinn“
Auch Gary Lineker ist über die Reservisten-Rolle des Real-Profis verwundert. Der 80-fache Teamspieler Englands vermutet: „Ich glaube, da ist etwas Persönliches im Spiel, denn fußballerisch gibt es keinen Grund dafür. Man hat Spieler auf seiner Position, bei allem Respekt, die nicht in derselben Liga spielen wie er – ganz sicher nicht mit dem Ball am Fuß. Ich denke, dass es etwas gibt, das Tuchel an Trent Alexander-Arnold nicht gefällt. Da muss etwas dahinterstecken, denn es ergibt absolut keinen Sinn.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.