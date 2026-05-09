Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Vereinsserie

Hier ist die Familie der große und einzige Star

Sport
09.05.2026 08:00
Sanjindo Bischofshofen wurde 1959 in Bischofshofen gegründet. Kurt und Michael Niederdorfer ...
Sanjindo Bischofshofen wurde 1959 in Bischofshofen gegründet. Kurt und Michael Niederdorfer arbeiten wie viele andere unermüdlich für den Judo-Verein.(Bild: Krone KREATIV/Sanjindo Bischofshofen, Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Die Judo-Schmiede Sanjindo blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. Doch auch die Gegenwart und Zukunft sieht rosig aus. Das Ziel der vielen eigenen Talente: die Olympischen Spiele. Die „Krone“ stellt die Pongauer im Rahmen der Vereinsserie vor. 

0 Kommentare

„Der Weg der Gebirgler“ – das bedeutet „Sanjindo“ übersetzt. Passend zum Ort, an dem ein gleichnamiger Klub im Jahr 1959 gegründet wurde: Bischofshofen. „Damals war Judo etwas völlig Neues“, blickt Kurt Niederdorfer zurück. Er ist Teil des Vorstands im Verein, der im fast 70-jährigen Bestehen schon einige Erfolge feiern durfte. Mit starken Legionären und Patrick Reiter als heimische Speerspitze erreichten die „Tiger“ unter anderem das Europacupfinale. Reiter selbst war 1996 und 2000 als bislang letzter Sanjindo-Athlet bei den Olympischen Spielen dabei.

Patrick Reiter (re.) und Stefan Würnitzer haben Sanjindo gesprägt.
Patrick Reiter (re.) und Stefan Würnitzer haben Sanjindo gesprägt.(Bild: Joachim Maislinger)

Trainerin Marianne Niederdorfer als Erfolgsfaktor
Rund um die 2000er-Wende stieg der Hauptsponsor aus, folgte neben dem freiwilligen Abstieg auch ein Umdenken. Der Verein legte seinen Fokus voll auf die Förderung heimischer Talente – erfolgreich!

Judo-Juwel Elena Dengg (li.) mit Coach Marianne Niederdorfer im Jahr 2022.
Judo-Juwel Elena Dengg (li.) mit Coach Marianne Niederdorfer im Jahr 2022.(Bild: Andreas Tröster)

Unter der Anleitung von Marianne Niederdorfer, einer der erfolgreichsten heimischen Trainerinnen der vergangenen Jahrzehnte, wuchsen in Bischofshofen zahlreiche Talente heran. Elena Dengg, die größte Hoffnung, gewann schon EM- und WM-Gold in der Jugend und bei den Junioren. Auch Thomas Scharfetter und Maria Höllwart haben Chancen, Sanjindo einmal im Zeichen der fünf Ringe zu vertreten. Allüren hat in Bischofshofen aber niemand. Niederdorfer erklärt: „Bei uns ist keiner ein Star. Wir sind eine große Familie. Da helfen alle mit.“

Michael und Kurt Niederdorfer sind Teil der großen Sanjindo-Familie.
Michael und Kurt Niederdorfer sind Teil der großen Sanjindo-Familie.(Bild: Andreas Tröster)

„Wir platzen aus allen Nähten“
Aktuell zählt Sanjindo 320 Mitglieder, 250 davon sind Kinder und Jugendliche – Tendenz steigend. Trainiert wird längst nicht mehr nur in Bischofshofen selbst. „Wir platzen quasi aus allen Nähten“, sagt Kurt Niederdorfers Sohn Michael, der voll in die sportliche Leitung involviert ist, aber selbst ebenso seit vielen Jahren auf der Matte steht.

Lesen Sie auch:
Zuverlässig wie immer: Sanjindo-Judoka Moritz Höllwart (rechts)
Bundesliga
Gelungener Auftakt für Judo-Platzhirschen
14.03.2026

Wie heute, wenn es in der Bundesliga (18) gegen Konkurrent Pinzgau geht. „Wir wollen gewinnen. Bei einer Niederlage müssen wir uns das sonst wieder ein ganzes Jahr anhören“, grinst der Judoka.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
09.05.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
286.752 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
238.527 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
102.225 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
957 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
890 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
550 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf