Hier ist die Familie der große und einzige Star

Unter der Anleitung von Marianne Niederdorfer, einer der erfolgreichsten heimischen Trainerinnen der vergangenen Jahrzehnte, wuchsen in Bischofshofen zahlreiche Talente heran. Elena Dengg, die größte Hoffnung, gewann schon EM- und WM-Gold in der Jugend und bei den Junioren. Auch Thomas Scharfetter und Maria Höllwart haben Chancen, Sanjindo einmal im Zeichen der fünf Ringe zu vertreten. Allüren hat in Bischofshofen aber niemand. Niederdorfer erklärt: „Bei uns ist keiner ein Star. Wir sind eine große Familie. Da helfen alle mit.“