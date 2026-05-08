Neuer Spitalschef über Druck und lange Wartezeiten

Nach den Vorfällen in Rohrbach und im Kepler-Uniklinikum Linz steht das Gesundheitssystem unter Druck wie selten zuvor. Mit Tilman Königswieser übernimmt nun ein Kinderarzt und langjähriger Spitalsmanager die Führung der OÖ Gesundheitsholding. Im Interview spricht der gebürtige Gosauer über lange Wartezeiten, politische Nähe – und warum er überzeugt ist, dass Oberösterreichs Spitäler „sehr, sehr gut“ aufgestellt sind.
„Krone“: Funktioniert das „rote Telefon“ zwischen den Spitälern schon?
Tilman Königswieser: Wir haben ein Regelwerk und fixe Kontakte. Die Idee dahinter ist: Mediziner sollen möglichst rasch direkt mit Medizinern sprechen können. Im Allgemeinen funktioniert das in Oberösterreich ohnehin sensationell gut, weil man sich kennt. Aber wir haben gesehen: nicht immer. Deshalb bauen wir das jetzt noch strukturierter auf.
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