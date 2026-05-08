Neuer Spitalschef über Druck und lange Wartezeiten

„Krone“: Funktioniert das „rote Telefon“ zwischen den Spitälern schon?

Tilman Königswieser: Wir haben ein Regelwerk und fixe Kontakte. Die Idee dahinter ist: Mediziner sollen möglichst rasch direkt mit Medizinern sprechen können. Im Allgemeinen funktioniert das in Oberösterreich ohnehin sensationell gut, weil man sich kennt. Aber wir haben gesehen: nicht immer. Deshalb bauen wir das jetzt noch strukturierter auf.