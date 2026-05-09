Der SK Rapid kämpft um und für seinen Kapitän

„Zwei Spiele Sperre davon eines bedingt auf sechs Monate“ - das Standard-Urteil in der heimischen Bundesliga! Einzig Sturms Emanuel Aiwu (Tritt in Kniehöhe) und der Altacher Marlon Mustapha für seinen Ellbogenschlag im Cup-Finalefasste in der Saison zwei Partien aus. Umso überraschter, eigentlich empörter ist man in Hütteldorf, dass für Matthias Seidl nach seinem Frustfoul in Linz die Saison vorbei sein soll, er nicht nur das Derby sondern auch die letzte Runde in Graz verpasst.