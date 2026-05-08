Kiew warnt ausländische Gäste bei Moskauer Parade

Weitere Internetblockaden angekündigt

Aus Angst vor ukrainischen Angriffen sollen bei den Feierlichkeiten in Moskau anders als in den vergangenen Jahren aber keine Panzer oder anderes schweres militärisches Gerät in Moskau auffahren. Die russischen Sicherheitsdienste bereiteten sich auf die Parade vor, insbesondere mit Blick auf die „terroristische Bedrohung“ durch die Ukraine, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Das gelte auch für die persönliche Sicherheit von Präsident Wladimir Putin. Peskow kündigte zudem weitere Internetblockaden in Moskau an. Diese seien nötig, um die Sicherheit der Einwohner zu gewährleisten.