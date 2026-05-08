Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegenseitige Drohungen

Kiew warnt ausländische Gäste bei Moskauer Parade

Außenpolitik
08.05.2026 08:02
Tanzproben vor dem 81. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland in Moskau
Tanzproben vor dem 81. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland in Moskau(Bild: EPA/MAXIM SHIPENKOV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine einseitig vom Kreml ausgerufene Waffenruhe für die Feierlichkeiten anlässlich des Weltkriegsgedenkens an diesem Wochenende ist am Freitag in Kraft getreten. Doch sie steht auf wackeligen Beinen, zumal sich sowohl Russland als auch die Ukraine gegenseitige Drohungen ausgerichtet haben. So warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ausländische Staatsvertreter davor, am Samstag an der Weltkriegsparade in Moskau teilzunehmen.

0 Kommentare

Es war nicht sofort klar, ob die Kampfhandlungen tatsächlich eingestellt werden. Um Mitternacht Ortszeit herrschte in den meisten Teilen der Ukraine kein Luftalarm. In Russland meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS kurz nach Mitternacht vorübergehende Einschränkungen aus Sicherheitsgründen am Moskauer Flughafen Wnukowo. Sie berief sich dabei auf die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija.

Selenskyj rät vom Besuch der Weltkriegsparade ab
Die russische Luftabwehr hat nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin mehr als 50 Drohnen im Anflug auf die russische Hauptstadt abgefangen. Die Abschüsse erstreckten sich über einen Zeitraum von etwa 15 Stunden bis in die Nacht, teilte Sobjanin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Rettungskräfte untersuchten demnach Trümmerteile am Boden. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete zudem den Abschuss von 95 ukrainischen Drohnen über zentralen und südlichen Regionen des Landes.

Die Ukraine wirft der Regierung in Moskau vor, die Waffenruhe diene lediglich dem Schutz der Parade vor ukrainischen Drohnenangriffen. Kiew bot stattdessen eine unbefristete Feuerpause ab dem 6. Mai an, was Russland bisher ignoriert. „Wir haben auch Meldungen aus einigen an Russland angrenzenden Staaten erhalten, wonach deren Vertreter vorhaben, nach Moskau zu reisen“, sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner allabendlichen Videoansprache und fügte an: „Ein seltsamer Wunsch, gerade in diesen Tagen. Wir raten davon ab.“

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj fordert eine unbefristete Waffenruhe.
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj fordert eine unbefristete Waffenruhe.(Bild: AFP/GENYA SAVILOV)

Russen fordern ausländische Diplomaten auf, Kiew zu verlassen
Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Donnerstag: „Wir erinnern die Zivilbevölkerung von Kiew und die Mitarbeiter ausländischer diplomatischer Vertretungen erneut daran, dass sie die Stadt rechtzeitig verlassen müssen.“ Im Falle eines ukrainischen Angriffs werde Moskau „mit gleicher Münze zurückzahlen“.

Lesen Sie auch:
Putins Blick wird auf der Siegesparade wohl eher unfreiwillig immer wieder Richtung Himmel ...
Angst um seine Parade
Putin warnt westliche Botschaften vor Angriff
07.05.2026
Abhören, Viren bauen
Moskau bietet geheimes Spion-Studium an Uni an
07.05.2026
Putin unter Zugzwang
Trick bei Waffenruhe: Selenskyj dreht den Spieß um
05.05.2026

Weitere Internetblockaden angekündigt
Aus Angst vor ukrainischen Angriffen sollen bei den Feierlichkeiten in Moskau anders als in den vergangenen Jahren aber keine Panzer oder anderes schweres militärisches Gerät in Moskau auffahren. Die russischen Sicherheitsdienste bereiteten sich auf die Parade vor, insbesondere mit Blick auf die „terroristische Bedrohung“ durch die Ukraine, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Das gelte auch für die persönliche Sicherheit von Präsident Wladimir Putin. Peskow kündigte zudem weitere Internetblockaden in Moskau an. Diese seien nötig, um die Sicherheit der Einwohner zu gewährleisten.

Von der Leyen: „Russland meint es nicht ernst“
Nach Drohungen aus Moskau mit einem „Vergeltungsschlag“ auf Kiew hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Russland mangelnde Friedensbemühungen vorgeworfen. „Die heutigen Luftangriffe auf die Ukraine zeigen einmal mehr, dass Russland es nicht ernst meint, wenn es von Waffenruhe oder Frieden spricht“, erklärte von der Leyen am Donnerstag im Onlinedienst X.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
08.05.2026 08:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
222.531 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
210.374 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Ausland
„Timmy“ ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ tot
100.938 mal gelesen
Der Verbleib von Buckelwal „Timmy“ ist weiterhin unklar.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1272 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
872 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Außenpolitik
Premier in Bedrängnis
Wahlen in GB: Farage triumphiert, Labour stürzt ab
Gegenseitige Drohungen
Kiew warnt ausländische Gäste bei Moskauer Parade
Verdächtige Geldflüsse
Iran-Krieg: Verdacht des Insiderhandels in den USA
„Krone“-Kommentar
Wenn die Parteien DAS nicht bald erkennen …
Krone Plus Logo
Kärnten Inoffiziell
Der Showdown ums Unfallkrankenhaus rückt näher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf