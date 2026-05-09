Allein deshalb verdient Glasner weitere Medaille

Auf Happels Spuren

Historisch. Das einstige Ried-Urgestein formte aus einem Abstiegskandidaten ein Topteam, führte die Londoner ins erste Europacup-Finale der Klubgeschichte. Da kann Glasner gegen Vallecano erneut Geschichte schreiben, als erster Österreicher seit Ernst Happel zwei Europacup-Trophäen holen. Während andere Trainer sich nach Sternstunden oft als Retter und Heilsbringer sahen, tritt Glasner weiterhin bescheiden und bodenständig auf. Allein deshalb sollte ihm eine weitere Medaille verliehen werden.